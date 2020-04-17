Зеленський повідомив, скільки медзасобів було доставлено в Україну для боротьби з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів, скільки медичних засобів було доставлено в Україну для боротьби з поширенням коронавірусу з самого початку епідемії. Про це Глава держави повідомив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН з посиланням на Офіс Президента України.
"Офіс Президента, починаючи з першого дня загрози коронавірусу, привіз понад 700 тисяч штук респіраторів, понад 120 тисяч захисних костюмів. Окуляри захисні для лікарів опорних лікарень, куди привозять хворих на коронавірусну хворобу, – 60 тисяч. Рукавичок – 7 мільйонів пар, термометрів – 20 тисяч, ПЛР-тестів – 250 тисяч, експрес-тестів – 550 тисяч, реагентів для екстракції – 200 тисяч. На цих вихідних ми привозимо: респіратори – 350 тисяч, захисні костюми – 105 тисяч, реагенти для екстракції РНК – 800 тисяч, сировину для виробництва українських тестів. Загалом у нас на тиждень – десь 5 літаків. Понад 20 літаків ми відправили", – зазначив Зеленський.
Нагадаємо, Президент повідомив, за яких умов з 24 квітня буде пом'якшено карантин.