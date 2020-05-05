В ОП заявили, що гумор став сильним інструментом Зеленського на міжнародній арені
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. В Офісі Президента України наголосили, що гумор став сильним інструментом Президента Зеленського у міжнародній дипломатії, це зброя, яку він уміло використовує. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОП.
“Глава держави з початку своєї каденції виявляв і виявляє лідерські якості, необхідні у кризові часи” — наголосив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква, відповідальний за міжнародні відносини.
За його словами, з самого початку каденції Зеленського на посаді Президента багато представників іноземних держав виявили великий інтерес до нього. Тому в межах самітів Зеленський проводив до 20 зустрічей.
“Гумор став сильним інструментом Володимира Зеленського у міжнародній дипломатії. Це те, що цінується в дипломатії. Це те, що не всім притаманно — і професійним дипломатам, і президентам інших держав. Але це та зброя, яка є у нашого Президента. Він її дуже часто та вміло використовує”, — зазначив Жовква.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що якби він мав можливість повернутись на рік назад — то нічого б не змінив, бо впевнений, що це був правильний вибір.