В ОП заявили, что юмор стал сильным инструментом Зеленского на международной арене

"Глава государства с начала своей каденции проявлял и проявляет лидерские качества, необходимые в кризисные времена", - отметил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, ответственный за международные отношения.

По его словам, с самого начала каденции Зеленского на должности Президента многие представители иностранных государств проявили большой интерес к нему. Поэтому в рамках саммитов Зеленский проводил до 20 встреч.

"Юмор стал сильным инструментом Владимира Зеленского в международной дипломатии. Это то, что ценится в дипломатии. Это то, что не всем свойственно - и профессиональным дипломатам, и президентам других государств. Но это оружие, которое есть у нашего Президента. Он его очень часто и умело использует", - отметил Жовква.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что если бы он имел возможность вернуться на год назад - то ничего бы не изменил, потому что уверен, что это был правильный выбор.