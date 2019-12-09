В ОП заявили про успішність переговорів в Парижі
Київ • УНН
ПАРИЖ-КИЇВ. 9 грудня. УНН. Українська позиція на зустрічі в “нормандському форматі” була представлена “дуже сильно”. Про це за підсумками зустрічі заявила прессекретар Президента України Юлія Мендель, передає кореспондент УНН.
“Що б сьогодні не писали... насправді переговори пройшли дуже успішно, і ті позиції, які висловлював Президент України, вони насправді отримали місце, і я думаю, що українська позиція була представлена дуже сильно. Скоро буде представлено комюніке”, — сказала прессекретар Президента.
З її слів, те, що чотири лідери вийдуть на спільну пресконференцію — це вже велике досягнення.
Нагадаємо, у Парижі завершилась перша двостороння зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним.
Додамо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що задоволений результатами зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським.