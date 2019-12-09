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6-месячное прекращение огня и не только: Виткофф раскрыл повестку будущих переговоров США и Украины
19:19 • 231 просмотра

6-месячное прекращение огня и не только: Виткофф раскрыл повестку будущих переговоров США и Украины

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103107 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 73533 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103191 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115972 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146387 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147269 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В ОП заявили об успешности переговоров в Париже

В ОП заявили об успешности переговоров в Париже

Киев  •  УНН

 • 8519 просмотра

ПАРИЖ-КИЕВ. 9 декабря. УНН. Украинская позиция на встрече в "нормандском формате" была представлена "очень сильно". Об этом по итогам встречи заявила прессекретар Президента Украины Юлия Мендель, передает корреспондент УНН.

"Что бы сегодня не писали... на самом деле переговоры прошли очень успешно, и те позиции, которые высказывал Президент Украины, они на самом деле получили место, и я думаю, что украинская позиция была представлена очень сильно. Скоро будет представлено коммюнике", - сказала прессекретар Президента.

По ее словам, то, что четыре лидера выйдут на совместную пресс-конференцию - это уже большое достижение.

Напомним, в Париже завершилась первая двусторонняя встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Добавим, что президент России Владимир Путин заявил, что доволен результатами встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинские Национальные Новости

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