В ОП заявили об успешности переговоров в Париже

"Что бы сегодня не писали... на самом деле переговоры прошли очень успешно, и те позиции, которые высказывал Президент Украины, они на самом деле получили место, и я думаю, что украинская позиция была представлена очень сильно. Скоро будет представлено коммюнике", - сказала прессекретар Президента.

По ее словам, то, что четыре лидера выйдут на совместную пресс-конференцию - это уже большое достижение.

Напомним, в Париже завершилась первая двусторонняя встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Добавим, что президент России Владимир Путин заявил, что доволен результатами встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.