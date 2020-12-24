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В ОП виправили заяву про "Велике будівництво" після звинувачень в маніпуляції

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. На сайті Офісу Президента України виправили заяву про те, що 93% українців вважають програму "Велике будівництво", ініційовану Президентом Володимиром Зеленським, головною позитивною подією року. Наразі там вказано, що такої думки дотримується 11,3% громадян. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.

В ОП виправили заяву про "Велике будівництво" після звинувачень в маніпуляції

Так, на сайті вказують, що новина містить виправлення – змінено заголовок, перший та другий абзаци. Також в ОПУ перепрошують за неточність.

"За уточненою інформацією від Фонду "Демократичні ініціативи", програму "Велике будівництво" назвали подією року 11,3% опитаних, з них 93% оцінили її як позитивну. "Велике будівництво" – єдиний з пунктів у рейтингу топ-5 подій року, який українці відзначили позитивно", - йдеться у виправленій новині.

Нагадаємо, Офіс Президента повідомив з посиланням на результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім.І. Кучеріва та КМІС, що 93% опитаних назвали програму "Велике будівництво" головною подією 2020 року.

Після чого науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, доктор історичних наук, професор кафедри політології НаУКМА Олексій Гарань звинуватив ОП в маніпулюванні їхніми соціологічними даними.

Як повідомлялося, на Волині викрили групу посадовців служби місцевих автомобільних доріг та будівництва, які організували “схеми відкатів” на об’єктах “Великого будівництва”.

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