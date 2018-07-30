В ООС показали відео тренувань підрозділів оборони морського узбережжя
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Підрозділи сил оборони морського узбережжя провели тренування поблизу Маріуполя. Відео тренувань опубліковано у Facebook Операції об’єднаних сил, передає УНН.
"Минулого тижня протягом двох днів поблизу Маріуполя свою підготовку підвищували авіаційні навідники армійської авіації, які наводили на морські цілі бойові та транспортно-бойові вертольоти, а саме Мі-24 та Мі-8", - йдеться у повідомленні.
"Проведений захід показав – авіаційні навідники готові до бойового наведення авіації на морські цілі і у взаємодії з екіпажами вертольотів забезпечать влучну стрільбу по противнику", - зазначили в ООС.
Нагадаємо, минулої доби, 29 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.
Бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Заборонене Мінськими домовленостями озброєння не застосовувалося.