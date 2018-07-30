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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 35878 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101010 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123103 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130705 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168496 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153118 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140908 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130436 просмотра

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7 марта, 08:52 • 180823 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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В ООС показали видео тренировок подразделений обороны морского побережья

В ООС показали видео тренировок подразделений обороны морского побережья

Киев  •  УНН

 • 5425 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Подразделения сил обороны морского побережья провели тренировку вблизи Мариуполя. Видео тренировок опубликовано в Facebook Операции объединенных сил, передает УНН.

"На прошлой неделе в течение двух дней вблизи Мариуполя свою подготовку повышали авиационные наводчики армейской авиации, наводили на морские цели боевые и транспортно-боевые вертолеты, а именно Ми-24 и Ми-8", - говорится в сообщении.

"Проведенное мероприятие показало - авиационные наводчики готовы к боевому наведению авиации на морские цели и во взаимодействии с экипажами вертолетов обеспечат точную стрельбу по противнику", - отметили в ООС.

Напомним, за минувшие сутки, 29 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

Боевики 30 раз открывали огонь по позициям наших войск. Запрещенное минскими договоренностями вооружение не применялось.

Украинские Национальные Новости

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