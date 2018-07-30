В ООС показали видео тренировок подразделений обороны морского побережья
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Подразделения сил обороны морского побережья провели тренировку вблизи Мариуполя. Видео тренировок опубликовано в Facebook Операции объединенных сил, передает УНН.
"На прошлой неделе в течение двух дней вблизи Мариуполя свою подготовку повышали авиационные наводчики армейской авиации, наводили на морские цели боевые и транспортно-боевые вертолеты, а именно Ми-24 и Ми-8", - говорится в сообщении.
"Проведенное мероприятие показало - авиационные наводчики готовы к боевому наведению авиации на морские цели и во взаимодействии с экипажами вертолетов обеспечат точную стрельбу по противнику", - отметили в ООС.
Напомним, за минувшие сутки, 29 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.
Боевики 30 раз открывали огонь по позициям наших войск. Запрещенное минскими договоренностями вооружение не применялось.