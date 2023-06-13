В ООН заявили, що через руйнування Каховської ГЕС зростуть ціни на продукти харчування
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Ґріффітс в інтерв'ю BBC заявив, що руйнування греблі Каховської ГЕС матиме значиний вплив на глобальну продовольчу безпеку і призведе до зростання цін на продукти харчування, передає УНН.
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"Це житниця – вся ця територія, що спускається до Чорного моря та Криму, є житницею не лише для України, а й для світу. Ми вже маємо труднощі з продовольчою безпекою, але ціни на продукти харчування, я впевнений, обов’язково зростуть", - заявив Ґріффітс.
Він додав: "Майже неминуче, що ми побачимо величезні, величезні проблеми зі збиранням і посівом наступного врожаю. І тому те, що ми побачимо, - це величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку. Ось що станеться".
Деталі
Ґріффітс також зазначив, що до 700 тисяч людей залежали від резервуара за дамбою для отримання питної води. За його словами, без чистої води місцеві жителі були б сприйнятливі до хвороб, а діти були б найбільш уразливими.
Він заявив, що збиток такого масштабу цивільній інфраструктурі "повністю суперечить" міжнародному гуманітарному праву, включаючи Женевські конвенції.
"Це очевидно. Той, хто це зробив, порушив Женевські конвенції", - підкреслив чиновник.
Нагадаємо
Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головня повідомив, що унаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС Україна щороку втрачатиме близько двох мільйонів тонн виробництва аграрної продукції, що дорівнює близько 1,5 мільярда доларів.