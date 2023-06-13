В ООН заявили, що через руйнування Каховської ГЕС зростуть ціни на продукти харчування

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 3016 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 15692 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 47188 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 40993 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 46076 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 114338 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 180375 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 197439 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144101 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137843 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
4м/с
32%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 41971 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 31855 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 13397 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 11252 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 27739 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 2976 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 28018 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 47162 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 197429 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 249553 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 1418 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 2052 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 19555 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 24443 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 40449 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

В ООН заявили, що через руйнування Каховської ГЕС зростуть ціни на продукти харчування

Київ • УНН

 • 6407346 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Ґріффітс в інтерв'ю BBC заявив, що руйнування греблі Каховської ГЕС матиме значиний вплив на глобальну продовольчу безпеку і призведе до зростання цін на продукти харчування, передає УНН.

В ООН заявили, що через руйнування Каховської ГЕС зростуть ціни на продукти харчування

Цитата

"Це житниця – вся ця територія, що спускається до Чорного моря та Криму, є житницею не лише для України, а й для світу. Ми вже маємо труднощі з продовольчою безпекою, але ціни на продукти харчування, я впевнений, обов’язково зростуть", - заявив Ґріффітс.

Він додав: "Майже неминуче, що ми побачимо величезні, величезні проблеми зі збиранням і посівом наступного врожаю. І тому те, що ми побачимо, - це величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку. Ось що станеться".

Деталі

Ґріффітс також зазначив, що до 700 тисяч людей залежали від резервуара за дамбою для отримання питної води. За його словами, без чистої води місцеві жителі були б сприйнятливі до хвороб, а діти були б найбільш уразливими.

Він заявив, що збиток такого масштабу цивільній інфраструктурі "повністю суперечить" міжнародному гуманітарному праву, включаючи Женевські конвенції.

"Це очевидно. Той, хто це зробив, порушив Женевські конвенції", - підкреслив чиновник.

Нагадаємо

Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головня повідомив, що унаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС Україна щороку втрачатиме близько двох мільйонів тонн виробництва аграрної продукції, що дорівнює близько 1,5 мільярда доларів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.33
Bitcoin
$84,445.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.86
Золото
$3,239.90
Ethereum
$1,641.96