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В ООН заявили, что из-за разрушения Каховской ГЭС вырастут цены на продукты питания

Киев • УНН

 • 6407346 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс в интервью BBC заявил, что разрушение плотины Каховской ГЭС будет иметь значительное влияние на глобальную продовольственную безопасность и приведет к росту цен на продукты питания, передает УНН.

В ООН заявили, что из-за разрушения Каховской ГЭС вырастут цены на продукты питания

Цитата

"Это житница – вся эта территория, спускающаяся к Черному морю и Крыму, является житницей не только для Украины, но и для мира. Мы уже имеем трудности с продовольственной безопасностью, но цены на продукты питания, я уверен, обязательно вырастут", - заявил Гриффитс.

Он добавил: "Почти неизбежно, что мы увидим огромные, огромные проблемы с уборкой и посевом следующего урожая. И поэтому то, что мы увидим, - это огромное влияние на глобальную продовольственную безопасность. Вот что произойдет".

Детали

Гриффитс также отметил, что до 700 тысяч человек зависели от резервуара за дамбой для получения питьевой воды. По его словам, без чистой воды местные жители были бы восприимчивы к болезням, а дети были бы наиболее уязвимыми.

Он заявил, что ущерб такого масштаба гражданской инфраструктуре "полностью противоречит" международному гуманитарному праву, включая Женевские конвенции.

"Это очевидно. Тот, кто это сделал, нарушил Женевские конвенции", - подчеркнул чиновник.

Напомним

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Головня сообщил, что в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС Украина ежегодно будет терять около двух миллионов тонн производства аграрной продукции, что равняется около 1,5 миллиарда долларов.

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