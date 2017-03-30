В ООН заявили, що 60% українців перебувають за межею бідності
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На сьогоднішні в Україні 60% населення живуть за межею бідності. Про це на сьогоднішній прес-конференції повідомив координатор системи ООН в Україні, постійний представник програми розвитку ООН в Україні Ніл Вокер, передає кореспондент УНН.
“Стосовно України, ми говоримо про 1,7 млн внутрішньо переміщених осіб, 2,8 млн людей з інвалідністю, 60% населення знаходяться нижче межі бідності”, — сказав він.
Презентуючи звіт ПРООН щодо людського розвитку, він зазначив, що “у цьому звіті є корисна інформація, яка може бути використана для України, зважаючи на її специфічний контекст”.
У свою чергу директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України академік Елла Лібанова, додала: “Йдеться про те, що національний дохід в розрахунку на одну особу знизився за 25 років, у 2015 році знизився порівняно з 1990 роком на 31,9%”.
Як повідомляв УНН, за данними ООН, у розвинених країнах 300 млн осіб живуть за межею бідності.