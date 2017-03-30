В ООН заявили, что 60% украинцев находятся за чертой бедности

“Что касается Украины, мы говорим о 1,7 млн внутренне перемещенных лиц, 2,8 млн людей с инвалидностью, 60% населения находятся ниже черты бедности”, — сказал он.

Представляя отчет ПРООН по человеческому развитию, он отметил, что “в этом отчете есть полезная информация, которая может быть использована для Украины, учитывая ее специфический контекст”.

В свою очередь директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины академик Элла Либанова, добавила: "Речь идет о том, что национальный доход в расчете на одного человека снизился за 25 лет, в 2015 году снизился по сравнению с 1990 годом на 31,9%".

Как сообщал УНН, по данным ООН, в развитых странах 300 млн человек живут за чертой бедности.