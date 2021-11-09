В ООН закликали Польщу і Білорусь забезпечити безпеку біженців

Цитата

“МОМ і УВКБ ООН підтримують контакти з урядами обох країн і закликають до термінового вирішення ситуації і негайного і безперешкодного доступу до групи для забезпечення надання гуманітарної допомоги, виявлення тих, хто потребує міжнародної або інших форм захисту, і тих, хто хоче попросити притулку, можуть зробити це там, де вони знаходяться”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зокрема, організації нагадали обом країнам про необхідність запобігти загибелі людей і забезпечити гуманне поводження з мігрантами і біженцями як найвищий пріоритет і заявили, що готові надати підтримку владі Білорусі в наданні консультацій та оцінці особистої ситуації нелегалів у відповідних місцях, далеко від прикордонних районів.

“У зв’язку з тривожною ситуацією на кордоні обидві сторони повинні дотримуватися своїх зобов’язань з міжнародного права і гарантувати безпеку, гідність і захист прав людей, які опинилися на кордоні”, — підкреслили в заяві організації.

МОМ і УВКБ ООН також готові надати гуманітарну допомогу мігрантам і біженцям по обидва боки кордону.

Що було раніше

8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна привела в готовність війська вздовж кордону через напружену ситуацію з мігрантами. Велика група нелегалів намагалася прорватися на територію країни.

На кордоні були чутні постріли. Білоруські прикордонники заявили, що вони лунали з польського боку.

Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.

В рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.