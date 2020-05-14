В ООН вважають малоймовірним проведення сесії Генасамблеї у вересні

Так, зараз вивчається питання альтернативних способів проведення сесії.

"Малоймовірно, що можна зібрати у Нью-Йорку тисячі представників з усього світу. Ми вивчаємо, однак, різні альтернативи, які нам пропонують цифрові технології", - повідомив Гутерреш.

Однак він підкреслив, що фінальне рішення з цього питання повинні прийняти самі країни-учасниці ООН.

За словами генсека ООН, поширення коронавірусу змусило його змінити власний розпорядок дня.

"Зараз я приходжу в будівлю ООН тільки тоді, коли це необхідно. На жаль, не можу більше подорожувати і приїжджати в Лісабон, де живе моя мати, яка почуває себе добре. Ми говоримо кожен день, дистанція зміцнює відносини, починаєш надавати значення тому, що втрачаєш", - розповів генсек.

Відзначимо, що 75-а сесія Генасамблеї ООН повинна була початися 15 вересня. ООН об'єднує нині 193 держави.

Нагадаємо, що в ООН попередили про небезпеку пандемії для психічного здоров'я людства.