В ООН считают маловероятным проведение сессии Генассамблеи в сентябре
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Проведение ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая должна была состояться в сентябре в Нью-Йорке, маловероятно в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью французскому еженедельнику Paris Match, передает УНН.
Да, сейчас изучается вопрос альтернативных способов проведения сессии.
"Маловероятно, что можно собрать в Нью-Йорке тысячи представителей со всего мира. Мы изучаем, однако, различные альтернативы, которые нам предлагают цифровые технологии", - сообщил Гутерриш.
Однако он подчеркнул, что финальное решение по этому вопросу должны принять сами страны-участницы ООН.
По словам генсека ООН, распространение коронавируса заставило его изменить свой распорядок дня.
"Сейчас я прихожу в здание ООН только тогда, когда это необходимо. К сожалению, не могу больше путешествовать и приезжать в Лиссабон, где живет моя мать, которая чувствует себя хорошо. Мы говорим каждый день, дистанция укрепляет отношения, начинаешь придавать значения тому, что теряешь", - рассказал генсек.
Отметим, что 75-я сессия Генассамблеи ООН должна была начаться 15 сентября. ООН объединяет в настоящее время 193 государства.
Напомним, что в ООН предупредили об опасности пандемии для психического здоровья человечества.