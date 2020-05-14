В ООН предупредили об опасности пандемии для психического здоровья человечества

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 13560 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 77323 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 109451 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 181317 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 184832 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 391887 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226629 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 501666 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349545 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230608 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3.1м/с
78%
Популярные новости

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 16401 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 17121 просмотра

Иран пытался убить главного раввина Азербайджана - СМИ

5 апреля, 16:27 • 15126 просмотра

Разведка Британии: Россия с начала года замедлила свое продвижение на фронте

5 апреля, 16:42 • 13792 просмотра

В Конче-Заспе возле дома Юлии Тимошенко разбился Мерседес: есть травмированные

5 апреля, 17:04 • 13113 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 143841 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 131823 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 220092 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 391887 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 501666 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 13560 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38919 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38564 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46082 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76158 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В ООН предупредили об опасности пандемии для психического здоровья человечества

Киев • УНН

 • 13973 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Новая коронавирусная болезнь COVID-19 наносит вред не только физическому здоровью людей, но также увеличивает психологическую нагрузку. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша, передает УНН.

В ООН предупредили об опасности пандемии для психического здоровья человечества

"После десятилетий пренебрежения и недостаточных инвестиций в службы охраны психического здоровья, пандемия COVID-19 в настоящее время поражает семьи и общины дополнительным психическим стрессом. Наиболее подвержены риску медицинские работники, работающие на передовой, пожилые люди, подростки и молодые люди, люди с уже существующими психическими расстройствами и попавшие в конфликты и кризис", - заявил Гутерриш.

Он призвал правительства, гражданское общество, органы здравоохранения вместе решать проблемы с психическим здоровьем во время пандемии.

"Даже когда пандемия будет взята под контроль, горе, тревога и депрессия будут продолжать влиять на людей и сообщества... Службы охраны психического здоровья является неотъемлемой частью всех мероприятий правительства против COVID-19. Они должны быть расширены и полностью профинансированы", - отметил генсек ООН.

По его мнению, политика государств должна поддерживать и заботиться о людях, страдающих психическими расстройствами, и защищать их права и достоинство, а ограничения и карантин не должны быть дискриминационными по отношению к людям с проблемами с психическим здоровьем.

Как сообщалось в УНН, Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что новый коронавирус, возможно, не удастся полностью преодолеть, и сейчас невозможно предсказать, как долго он будет циркулировать.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,518.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.99