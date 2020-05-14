В ООН предупредили об опасности пандемии для психического здоровья человечества
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Новая коронавирусная болезнь COVID-19 наносит вред не только физическому здоровью людей, но также увеличивает психологическую нагрузку. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша, передает УНН.
"После десятилетий пренебрежения и недостаточных инвестиций в службы охраны психического здоровья, пандемия COVID-19 в настоящее время поражает семьи и общины дополнительным психическим стрессом. Наиболее подвержены риску медицинские работники, работающие на передовой, пожилые люди, подростки и молодые люди, люди с уже существующими психическими расстройствами и попавшие в конфликты и кризис", - заявил Гутерриш.
Он призвал правительства, гражданское общество, органы здравоохранения вместе решать проблемы с психическим здоровьем во время пандемии.
"Даже когда пандемия будет взята под контроль, горе, тревога и депрессия будут продолжать влиять на людей и сообщества... Службы охраны психического здоровья является неотъемлемой частью всех мероприятий правительства против COVID-19. Они должны быть расширены и полностью профинансированы", - отметил генсек ООН.
По его мнению, политика государств должна поддерживать и заботиться о людях, страдающих психическими расстройствами, и защищать их права и достоинство, а ограничения и карантин не должны быть дискриминационными по отношению к людям с проблемами с психическим здоровьем.
Как сообщалось в УНН, Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что новый коронавирус, возможно, не удастся полностью преодолеть, и сейчас невозможно предсказать, как долго он будет циркулировать.