В ООН попередили про небезпеку пандемії для психічного здоров'я людства

"Після десятиліть зневаги і недостатніх інвестицій у служби охорони психічного здоров'я, пандемія COVID-19 у даний час вражає сім'ї та громади додатковим психічним стресом. Найбільш схильні до ризику медичні працівники, які працюють на передовій, літні люди, підлітки і молоді люди, люди з вже існуючими психічними розладами і які потрапили у конфлікти і кризу", - заявив Гутерреш.

Він закликав уряди, громадянське суспільство, органи охорони здоров'я разом вирішувати проблеми з психічним здоров'ям під час пандемії.

"Навіть коли пандемія буде взята під контроль, горе, тривога і депресія будуть продовжувати впливати на людей і спільноти... Служби охорони психічного здоров'я є невід'ємною частиною всіх заходів уряду проти COVID-19. Вони повинні бути розширені і повністю профінансовані", - зазначив генсек ООН.

На його думку, політика держав повинна підтримувати і піклуватися про людей, які страждають на психічні розлади, і захищати їх права і гідність, а обмеження і карантин не повинні бути дискримінаційними по відношенню до людей з проблемами з психічним здоров'ям.

Як повідомлялося в УНН, Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, що новий коронавірус, можливо, не вдастся повністю подолати, і наразі неможливо передбачити, як довго він буде циркулювати.