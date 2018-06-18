В ООН відзначили, що спецдоповідачі безуспішно намагаються отримати доступ до Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Правозахисні механізми ООН, включаючи спецдоповідачів, безуспішно намагаються отримати доступ до Криму згідно резолюції Генасамблеї. Про це повідомив Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн, відкриваючи 38-ю - сесію Ради ООН з прав людини, передає УНН.
Аль-Хусейн висловив "глибокий жаль" з приводу того, що представники його Управління все ще не можуть отримати доступ на території Південного Кавказу, що охоплені "затяжними" конфліктами. Аналогічна ситуація склалася з Кримом.
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"Ми неодноразово просили Російську Федерацію забезпечити доступ до Криму відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї", - повідомив Верховний комісар ООН. При цьому він назвав "обнадійливою" позицію Росії, яка визнає, що Крим повинен перебувати в полі діяльності міжнародних правозахисних механізмів.
Правозахисні механізми ООН, включаючи спецдоповідача, безуспішно намагаються отримати доступ до Криму згідно резолюції Генасамблеї, повідомив Комісар ООН з прав людини. Але РФ визнає, що міжнародні правозахисні механізми повинні поширити свою діяльність на Крим pic.twitter.com/oQpkv27m9J- ООН (@UnitedNationsRU) 18 червня 2018 р.