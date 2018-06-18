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В ООН отметили, что спецдокладчики безуспешно пытаются получить доступ в Крым

В ООН отметили, что спецдокладчики безуспешно пытаются получить доступ в Крым

Киев  •  УНН

 • 10659 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Правозащитные механизмы ООН, включая Спецдокладчиков, безуспешно пытаются получить доступ в Крым согласно резолюциям ГенАссамблеи. Об этом сообщил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн, открывая 38-ю - сессию Совета ООН по правам человека,передает УНН.

Аль-Хусейн выразил “глубокое сожаление” по поводу того, что представители его Управления все еще не могут получить доступ на территории Южного Кавказа, охваченные “затяжными” конфликтами. Аналогичная ситуация сложилась с Крымом.

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“Мы неоднократно просили Российскую Федерацию обеспечить доступ в Крым в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи”, — сообщил Верховный комиссар ООН. При этом он назвал “обнадеживающей” позицию России, которая признает, что Крым должен находиться в поле деятельности международных правозащитных механизмов.

Правозащитные механизмы ООН, включая Спецдокладчиков, безуспешно пытаются получить доступ в Крым согласно резолюциям ГенАссамблеи, сообщил Комиссар ООН по правам человека. Но РФ признает, что международные правозащитные механизмы должны распространить свою деятельность на Крым pic.twitter.com/oQpkv27m9J

— ООН (@UnitedNationsRU) 18 червня 2018 р.

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