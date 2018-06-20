В ООН відреагували на рішення США вийти з Ради з прав людини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Організація Об'єднаних Націй висловила розчарування з приводу рішення Сполучених Штатів вийти з Ради ООН з прав людини. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
"Генеральний секретар ООН волів би, щоб Сполучені Штати залишалися в Раді з прав людини", - сказав у відповідь на заяву США прес-секретар Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша Стефан Дюжаррік.
"Архітектура Організації Об'єднаних Націй в області прав людини грає дуже важливу роль в просуванні і захисті прав людини в усьому світі", - додав він.
Як повідомляється, такий крок США був негайно засуджений десятком благодійних організацій, які писали держсекретареві США Майку Помпео, що вони "глибоко розчаровані рішенням адміністрації вивести Сполучені Штати з Ради ООН з прав людини, головного міжурядового органу з прав людини на глобальному рівні".
Нагадаємо, Сполучені Штати оголосили про вихід з Ради ООН з прав людини.