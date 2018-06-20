В ООН отреагировали на решение США выйти из Совета по правам человека

"Генеральный секретарь ООН предпочел бы, чтобы Соединенные Штаты оставались в Совете по правам человека", - сказал в ответ на заявление США пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

"Архитектура Организации Объединенных Наций в области прав человека играет очень важную роль в продвижении и защите прав человека во всем мире", - добавил он.

Как сообщается, такой шаг США был немедленно осужден десятком благотворительных групп, которые писали госсекретарю США Майку Помпео, что они "глубоко разочарованы решением администрации вывести Соединенные Штаты из Совета ООН по правам человека, главного межправительственного органа по правам человека на глобальном уровне".

Напомним, Соединенные Штаты объявили о выходе из Совета ООН по правам человека.