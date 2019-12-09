В ООН повідомили про рекордне зростання цін на м'ясо

КИЇВ. 9 грудня. УНН. У листопаді поточного року ціни на продовольство в світі істотно зросли, досягнувши найвищого рівня за останні два роки. Про це йдеться в звіті Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), передає УНН.