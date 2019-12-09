В ООН повідомили про рекордне зростання цін на м'ясо
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У листопаді поточного року ціни на продовольство в світі істотно зросли, досягнувши найвищого рівня за останні два роки. Про це йдеться в звіті Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), передає УНН.
Рекордне зростання цін на продовольство було обумовлене підвищенням міжнародних цін на м'ясну продукцію і рослинні олії, кажуть в ООН.
Індекс цін ФАО на рослинні олії піднявся в листопаді на 10,4%, індекс цін на м'ясо - піднявся на 4,6%, що стало найзначнішим місячним приростом за останні десять років.
Найбільше зросли ціни на яловичину і баранину, інформують в ООН. "Під впливом стабільного попиту на імпорт, особливо з боку Китаю, з огляду на наближення в кінці року свят", - йдеться в звіті.
Зросли також ціни на свинину і м'ясо птиці, поінформували в ООН.
Нагадаємо, що в Україні ціни на курятину впали. Зокрема, йдеться про вартість курячого філе, яке за місяць подешевшало на 1,1%.
Також нагадаємо, в Україні курятина дешевше, ніж у Польщі, Угорщині та Іспанії.
За останні роки Україна стала одним з найбільших постачальників курятини до ЄС. Фахівці пояснюють успіх вітчизняного продукту в Європі конкурентною перевагою - доступною ціною. Зокрема, українське м'ясо птиці увійшло у великі споживчі сегменти ресторанів, їдалень, промислових кухонь, на які припадає 65% продажів на німецькому ринку.
26 листопада Європарламент ратифікував зміни в угоду між ЄС і Україною про збільшення квоти для безмитного експорту м'яса птиці з України. Резолюцію підтримали 444 євродепутати. Домовленості передбачають поступове збільшення до 2021 року в 2,5 рази - до 70 тис. тонн в рік - безмитних квот експорту української курятини і переробленого м'яса курки. Збільшення квот ініціював ЄС, але міжнародне видання Politico називає це перемогою України, зокрема найбільшого виробника і експортера української курятини, компанії "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрія Косюка, частка якого в загальному експорті країни (по курятині) становить 90%.