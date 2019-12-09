В ООН сообщили о рекордном росте цен на мясо
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В ноябре текущего года цены на продовольствие в мире существенно выросли, достигнув наивысшего уровня за последние два года. Об этом говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), передает УНН.
Рекордный рост цен на продовольствие был обусловлен повышением международных цен на мясную продукцию и растительные масла, говорят в ООН.
Индекс цен ФАО на растительные масла поднялся в ноябре на 10,4%, индекс цен на мясо - поднялся на 4,6%, что стало самым значительным месячным приростом за последние десять лет.
Больше всего выросли цены на говядину и баранину, информируют в ООН. "Под влиянием стабильного спроса на импорт, в особенности со стороны Китая, ввиду приближающихся в конце года праздников", - говорится в отчете.
Выросли также цены на свинину и мясо птицы, проинформировали в ООН.
Напомним, что в Украине цены на курятину упали. В частности, речь идет о стоимости куриного филе, которое за месяц подешевело на 1,1%.
Также напомним, в Украине курятина дешевле, чем в Польше, Венгрии и Испании.
За последние годы Украина стала одним из крупнейших поставщиков курятины в ЕС. Специалисты объясняют успех отечественного продукта в Европе конкурентным преимуществом - доступной ценой. В частности, украинская птица вошла в большие потребительские сегменты ресторанов, столовых, промышленных кухонь, на которые приходится 65% продаж на немецком рынке.
26 ноября Европарламент ратифицировал изменения в соглашение между ЕС и Украиной об увеличении квоты для беспошлинного экспорта мяса птицы из Украины. Резолюцию поддержали 444 евродепутата. Договоренности предусматривают постепенное увеличение к 2021 году в 2,5 раза - до 70 тыс. тонн в год - беспошлинных квот экспорта украинской курятины и переработанного мяса курицы. Увеличение квот инициировал ЕС, но международное издание Politico называет это победой Украины, в частности крупнейшего производителя и экспортера украинской курятины, компании "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрия Косюка, доля которого в общем экспорте страны (по курятине) составляет 90%.