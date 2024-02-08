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В ООН назвали кількість вбитих і поранених цивільних в Україні у січні

В ООН назвали кількість вбитих і поранених цивільних в Україні у січні

Київ • УНН

 • 32861 перегляди

ООН повідомила, що в січні 2024 року в результаті бойових дій, в тому числі російських обстрілів, загинув або був поранений 641 український цивільний, що на 37% більше, ніж у попередньому місяці.

У січні 2024 року Моніторингова місія ООН задокументувала 641 випадок вбивства або поранення серед цивільних осіб унаслідок бойових дій, зокрема російських обстрілів. Ідеться про 158 загиблих і 483 поранених. Про це йдеться у пресрелізі місії у середу, 7 лютого, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що ці цифри на 37% перевищують дані за листопад 2023 року, коли тенденція до зменшення кількості жертв, яка спостерігалася протягом 2023 року, змінилася на протилежну.

Водночас кількість постраждалих дітей за той самий період зросла більш як удвічі: у січні загинули або були поранені 40 дітей порівняно з 18 постраждалими у листопаді

йдеться в повідомленні.

В ООН підкреслили, що кількість загиблих або поранених дітей часто зростає під час обстрілів далеких від лінії фронту населених пунктів, оскільки багато сімей евакуювалися з прифронтових територій.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні 7 лютого висловила тривогу у зв’язку з посиленням ракетних і безпілотних атак та зростанням кількості втрат серед цивільного населення по всій Україні.

Поранення та загибель родин та дітей є передбачуваним і трагічним наслідком застосування потужної вибухової зброї проти цілей у великих містах

заявила голова моніторингової місії Даніель Белль.

Протягом майже двох років широкомасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло понад 10 000 цивільних осіб і 20 000 осіб отримали поранення, додали в місії.

В ООН засудили російські обстріли Херсонщини, унаслідок яких загинули французькі волонтери02.02.24, 19:12 • 29529 переглядiв

Лілія Подоляк

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