В ООН назвали количество убитых и раненых гражданских в Украине в январе

В январе 2024 года Мониторинговая миссия ООН задокументировала 641 случай убийства или ранения среди гражданских лиц в результате боевых действий, в том числе российских обстрелов. Речь идет о 158 погибших и 483 раненых. Об этом говорится в пресс-релизе миссии в среду, 7 февраля, передает УНН.

Детали

Отмечается, что эти цифры на 37% превышают данные за ноябрь 2023 года, когда тенденция к уменьшению количества жертв, которая наблюдалась в течение 2023 года, изменилась на противоположную.

В то же время количество пострадавших детей за тот же период выросло более чем вдвое: в январе погибли или были ранены 40 детей по сравнению с 18 пострадавшими в ноябре говорится в сообщении.

В ООН подчеркнули, что количество погибших или раненых детей часто возрастает во время обстрелов далеких от линии фронта населенных пунктов, поскольку многие семьи эвакуировались из прифронтовых территорий.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине 7 февраля выразила тревогу в связи с усилением ракетных и беспилотных атак и ростом количества потерь среди гражданского населения по всей Украине.

Ранения и гибель семей и детей являются предсказуемым и трагическим следствием применения мощного взрывного оружия против целей в крупных городах заявила глава мониторинговой миссии Даниэль Белль.

В течение почти двух лет широкомасштабного вторжения России в Украину погибло более 10 000 гражданских лиц и 20 000 человек получили ранения, добавили в миссии.

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