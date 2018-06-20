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В ООН назвали кількість порушень Росією прав людини у Криму за останні три місяці

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. За останні три місяці окупаційна російська влада у Криму 28 разів вдалася до порушення прав людини. Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини за період 16 лютого – 15 травня 2018 року, передає УНН.

“В Автономній Республіці Крим та місті Севастополь Російська Федерація продовжувала застосовувати свої закони, порушуючи встановлений міжнародним гуманітарним правом обов’язок дотримуватися законодавства, що діє на окупованій території. Протягом звітного періоду УВКПЛ задокументувало 28 порушень прав людини в Криму, в тому числі насильницькі зникнення, обмеження основоположних свобод і посягання на право власності”, — йдеться у документі.

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При цьому зазначається, що уряд Російської Федерації є відповідальним за 25 із цих порушень, а уряд України — за 3.

Нагадаємо, в підконтрольному Росії Центральному районному суді Сімферополя представник прокуратури пред’явив звинувачення п’ятьом учасникам мітингу за єдність України під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року.

Підсудні Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі, Арсен Юнусов, Ескендер Емірваліев і Ескендер Кантеміров звинувачуються російською владою за ч. 2 ст. 212 “Участь у масових заворушеннях”.

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