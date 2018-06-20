В ООН назвали количество нарушений Россией прав человека в Крыму за последние три месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. За последние три месяца оккупационная российская власть в Крыму 28 раз прибегла к нарушению прав человека. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека за период 16 февраля - 15 мая 2018, передает УНН.
“В Автономной Республике Крым и городе Севастополь Российская Федерация продолжала применять свои законы, нарушая установленную международным гуманитарным правом обязанность соблюдать законодательство, действующее на оккупированной территории. В течение отчетного периода УВКПЧ задокументировало 28 нарушений прав человека в Крыму, в том числе насильственные исчезновения, ограничения основных свобод и посягательство на право собственности”, — говорится в документе.
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При этом отмечается, что правительство Российской Федерации отвечает за 25 из этих нарушений, а правительство Украины — за 3.
Напомним, в подконтрольном России Центральном районном суде Симферополя представитель прокуратуры предъявил обвинения пятерым участникам митинга за единство Украины под стенами крымского парламента 26 февраля 2014 года.
Подсудимые Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, Арсен Юнусов, Ескендер Емирвалиев и Ескендер Кантемиров обвиняются российскими властями по ч. 2 ст. 212 "Участие в массовых беспорядках".