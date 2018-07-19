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В ООН нагадали Росії, що необхідно відновити роботу Меджлісу

В ООН нагадали Росії, що необхідно відновити роботу Меджлісу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Суд ООН чітко вказав Росії про її обов'язок виконати Наказ Суду і відновити роботу Меджлісу кримськотатарського народу, оскільки наразі цю вимогу Суду не виконано. Про це написала заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Щойно ми отримали листа від Міжнародного Суду ООН, в якому Суд повідомив нас, що спрямував до РФ вимогу, сформульовану у притаманній Суду консервативно-дипломатичній мові, щодо виконання обов’язкового пункту Наказу ООН про відновлення дії Меджлісу”, — написала Зеркаль.

Вона зазначила, що 19 квітня цього року Україна звернулась до Суду з проханням підтвердити, що Росія зобов’язана скасувати заборону діяльності Меджлісу відповідно до Наказу Міжнародного суду ООН від 19 квітня 2017 року щодо застосування тимчасових заходів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд ООН вимагає від РФ інформацію про виконання наказу відновити Меджліс

За словами Зеркаль, у подальшому листуванні з Судом Росія наполягала, що кримські татари “добре живуть в умовах окупації”. Ці пояснення не відвернули увагу Суду від головного — Наказ Суду не виконано, підкреслила заступник міністра.

“Своїм листом Суд задовольнив наше прохання і прямо звернув увагу Росії, що Наказ є обов’язковим, вимога відновити дію Меджлісу чітка і потребує вжиття конкретних заходів. Росія має вжити цих заходів і поінформувати Суд про них до 19 січня 2019 року... Цим Суд також нагадав Росії, що судові рішення слід поважати і виконувати — і накази Суду ООН і рішення Стокгольмського арбітражного інституту і багатьох інших судових інстанцій, в яких розглядаються справи проти Росії”, — наголосила вона.

Як повідомляв УНН, в ООН відзначили, що спецдоповідачі безуспішно намагаються отримати доступ до Криму.

Українські Національні Новини

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