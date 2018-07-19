В ООН напомнили России, что необходимо возобновить работу Меджлиса
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Суд ООН четко указал России о ее обязанности выполнить Приказ Суда и возобновить работу Меджлиса крымскотатарского народа, поскольку сейчас это требование суда не выполнено. Об этом написала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на своей странице в Facebook, передает УНН.
"... только мы получили письмо от Международного Суда ООН, в котором Суд сообщил нам, что направил в РФ требование, сформулированное присущим Суду консервативно-дипломатическим языков, по выполнению обязательного пункта Приказа ООН о возобновлении работы Меджлиса", - написала Зеркаль.
Она отметила, что 19 апреля этого года Украина обратилась в Суд с просьбой подтвердить, что Россия обязана отменить запрет деятельности Меджлиса в соответствии с Приказом Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года о применении временных мер.
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По словам Зеркаль, в дальнейшей переписке с Судом Россия настаивала, что крымские татары "хорошо живут в условиях оккупации". Эти объяснения не отвлекли внимание Суда от главного - Приказ суда не исполнен, подчеркнула замминистра.
"Своим письмом Суд удовлетворил нашу просьбу и прямо обратил внимание России, Приказ является обязательным, требование возобновить деятельность Меджлиса четкое и требует принятия конкретных мер. Россия должна принять эти меры и проинформировать Суд о них до 19 января 2019 года... Этим Суд также напомнил России, что судебные решения следует уважать и выполнять - и приказы суда ООН и решения Стокгольмского арбитражного института и многих других судебных инстанций, в которых рассматриваются дела против России", - подчеркнула она.
Как сообщал УНН, в ООН отметили, что спецдокладчики безуспешно пытаются получить доступ в Крым.