В.Омелян: в "Укрзалізниці" наймають "зручних людей", які виконують корупційні вказівки

“Ситуація, насправді, гірша, тому що запитань набагато більше. Я не хотів перетворювати засідання Кабінету Міністрів на базар, тому я попросив Прем’єр-міністра після короткого виступу провести фахову дискусію. У нас проблема, починаючи з кадрових призначень, які, дійсно, дуже дивні. В нас немає прозорого відбору в той час, коли „Укрзалізниця“ може собі дозволити найкращих фахівців з фінансових, юридичних питань, з питань управління галуззю”, — зазначив він.

“Цього не відбувається і я підозрюю, що це виключно з тією метою, що беруть “зручних людей, щоб віддавати їм команди напівкорупційного або корупційного характеру, а вони вочевидь, не оцінюючи всіх ризиків, приймають такі рішення, які йдуть не на користь залізниці”, — додав міністр.