В.Омелян: в "Укрзализныце" нанимают "удобных людей", которые выполняют коррупционные указания

"Ситуация на самом деле хуже, потому что вопросов гораздо больше. Я не хотел превращать заседание Кабинета Министров в базар, поэтому я попросил премьер-министра после короткого выступления провести профессиональную дискуссию. У нас проблема, начиная с кадровых назначений, которые, действительно, очень странные. У нас нет прозрачного отбора в то время, когда "Укрзализныця" может себе позволить лучших специалистов по финансовым и юридическим вопросам, по вопросам управления отраслью ", - отметил он.

"Этого не происходит и я подозреваю, что это исключительно с той целью, что берут удобных людей, чтобы отдавать им команды коррупционного характера, а они явно не оценивая все риски, принимают такие решения, которые идут не на пользу железной дороге", - добавил министр.