В.Омелян: у 2017 році Мінінфраструктури поверне 6-7 млрд грн зовнішніх боргів "Укравтодору"

“З цієї суми (30 млрд грн — ред.) будуть повернуті близько 6-7 млрд грн на обслуговування зовнішніх боргів „Укравтодору“ попередніх років”, — заявив В.Омелян.

Він також зазначив, що до 2016 року дороги в Україні ремонтувалися і будувалися за рахунок зовнішніх запозичень.

Нагадаємо, у 2017 році із бюджету України виділено 30 млрд грн на будівництво та реконструкцію автошляхів.