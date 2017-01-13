В.Омелян: у 2017 році Мінінфраструктури поверне 6-7 млрд грн зовнішніх боргів "Укравтодору"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Міністерстві інфраструктури витратить 6-7 млрд грн із 30 млрд грн, виділених на будівництво і реконструкцію доріг у 2017 році, на обслуговування зовнішніх боргів "Укравтодору". Про це повідомив в ефірі “1+1” міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНН.
“З цієї суми (30 млрд грн — ред.) будуть повернуті близько 6-7 млрд грн на обслуговування зовнішніх боргів „Укравтодору“ попередніх років”, — заявив В.Омелян.
Він також зазначив, що до 2016 року дороги в Україні ремонтувалися і будувалися за рахунок зовнішніх запозичень.
Нагадаємо, у 2017 році із бюджету України виділено 30 млрд грн на будівництво та реконструкцію автошляхів.