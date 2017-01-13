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В.Омелян: в 2017 году Мининфраструктуры вернет 6-7 млрд грн внешних долгов "Укравтодора"

В.Омелян: в 2017 году Мининфраструктуры вернет 6-7 млрд грн внешних долгов "Укравтодора"

Киев • УНН

 • 10333 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Министерство инфраструктуры потратит 6-7 млрд грн из 30 млрд грн, выделенных на строительство и реконструкцию дорог в 2017 году, на обслуживание внешних долгов "Укравтодора". Об этом сообщил в эфире "1+1" министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНН.

"Из этой суммы (30 млрд грн - ред.) будут возвращены около 6-7 млрд грн на обслуживание внешних долгов "Укравтодора" прошлых лет", - заявил В.Омелян.

Он также отметил, что до 2016 года дороги в Украине ремонтировались и строились за счет внешних заимствований.

Напомним, в 2017 году из бюджета Украины выделили 30 млрд грн на строительство и реконструкцию автодорог.

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