В.Омелян: в 2017 году Мининфраструктуры вернет 6-7 млрд грн внешних долгов "Укравтодора"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Министерство инфраструктуры потратит 6-7 млрд грн из 30 млрд грн, выделенных на строительство и реконструкцию дорог в 2017 году, на обслуживание внешних долгов "Укравтодора". Об этом сообщил в эфире "1+1" министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНН.
"Из этой суммы (30 млрд грн - ред.) будут возвращены около 6-7 млрд грн на обслуживание внешних долгов "Укравтодора" прошлых лет", - заявил В.Омелян.
Он также отметил, что до 2016 года дороги в Украине ремонтировались и строились за счет внешних заимствований.
Напомним, в 2017 году из бюджета Украины выделили 30 млрд грн на строительство и реконструкцию автодорог.