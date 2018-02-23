В Омбудсмена назвали дискримінацією обшуки жінок в Оболонському суді

“Дії поліції в Оболонському районному суді м.Києва щодо особистого огляду винятково жінок з метою виявлення на їхньому тілі написів свідчать про необґрунтоване відмінне до них ставлення, приниження їхньої гідності, які призвели до дискримінації жінок за ознакою статі", - сказано у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В УДО запевнили, що не давали вказівок щодо обшуків жінок в Оболонському суді

Як зазначається, з огляду на це, було направлено звернення до Головного управління Національної поліції у Києві та Оболонського управління поліції Національної поліції у Києві щодо проведення службового розслідування "за фактом вчинення співробітниками поліції дій, які принижують гідність жінок та є дискримінаційними за ознакою статі".

Також у листі висловлено прохання забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи зі співробітниками поліції щодо необхідності дотримання принципу недискримінації у своїй роботі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко відреагував на обшуки журналісток в Оболонському суді Києва

Нагадаємо, 21 лютого для вжиття заходів безпеки під час розгляду справи про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича в Оболонському районному суді Києва правоохоронці проводили додатковий огляд жінок, зокрема журналісток. Жінок зобов’язували знімати верхній одяг. При цьому на п’ятому поверсі, де у залі засідань №15 розглядалася справа, деяких жінок просили пройти зі співробітницями поліції в окрему кімнату, оголитися і продемонструвати відсутність написів на тілі.

При цьому чоловіків-відвідувачів правоохоронці просили показувати лише речі та документи.