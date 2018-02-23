В Омбудсмена назвали дискримінацією обшуки жінок в Оболонському суді
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. В Уповноваженого Верховної Ради з прав людини заявили, що обшуки жінок в Оболонському районному суді Києва правоохоронцями свідчать про приниження їхньої гідності та дискримінацію за ознакою статі. Про це повідомляє прес-служба Омбудсмена, передає УНН.
“Дії поліції в Оболонському районному суді м.Києва щодо особистого огляду винятково жінок з метою виявлення на їхньому тілі написів свідчать про необґрунтоване відмінне до них ставлення, приниження їхньої гідності, які призвели до дискримінації жінок за ознакою статі", - сказано у повідомленні.
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Як зазначається, з огляду на це, було направлено звернення до Головного управління Національної поліції у Києві та Оболонського управління поліції Національної поліції у Києві щодо проведення службового розслідування "за фактом вчинення співробітниками поліції дій, які принижують гідність жінок та є дискримінаційними за ознакою статі".
Також у листі висловлено прохання забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи зі співробітниками поліції щодо необхідності дотримання принципу недискримінації у своїй роботі.
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Нагадаємо, 21 лютого для вжиття заходів безпеки під час розгляду справи про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича в Оболонському районному суді Києва правоохоронці проводили додатковий огляд жінок, зокрема журналісток. Жінок зобов’язували знімати верхній одяг. При цьому на п’ятому поверсі, де у залі засідань №15 розглядалася справа, деяких жінок просили пройти зі співробітницями поліції в окрему кімнату, оголитися і продемонструвати відсутність написів на тілі.
При цьому чоловіків-відвідувачів правоохоронці просили показувати лише речі та документи.