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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63835 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78150 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80845 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107557 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104576 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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У Омбудсмена назвали дискриминацией обыски женщин в Оболонском суде

У Омбудсмена назвали дискриминацией обыски женщин в Оболонском суде

Киев  •  УНН

 • 7968 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Уполномоченного Верховной Рады по правам человека заявили, что обыски женщин в Оболонском районном суде Киева правоохранителями свидетельствуют об унижении их достоинства и дискриминации по признаку пола. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена, передает УНН.

"Действия полиции в Оболонском районном суде Киева по личному досмотру исключительно женщин с целью выявления на их теле надписей свидетельствуют о необоснованном отличном к ним отношении, унижении их достоинства, которые привели к дискриминации женщин по признаку пола", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в связи с этим было направлено обращение в Главное управление Национальной полиции в Киеве и Оболонское управление полиции Национальной полиции в Киеве о проведении служебного расследования "по факту совершения сотрудниками полиции действий, которые унижают достоинство женщин и являются дискриминационными по признаку пола".

Также в письме выражена просьба обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с сотрудниками полиции о необходимости соблюдения принципа недискриминации в своей работе.

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Напомним, 21 февраля для принятия мер безопасности во время рассмотрения дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева правоохранители проводили дополнительный осмотр женщин, в частности журналисток. Женщин обязывали снимать верхнюю одежду. При этом на пятом этаже, где в зале заседаний №15 рассматривалось дело, некоторых женщин просили пройти с сотрудницами полиции в отдельную комнату, обнажиться и продемонстрировать отсутствие надписей на теле.

При этом мужчин-посетителей правоохранители просили показывать вещи и документы.

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