У Омбудсмена назвали дискриминацией обыски женщин в Оболонском суде
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Уполномоченного Верховной Рады по правам человека заявили, что обыски женщин в Оболонском районном суде Киева правоохранителями свидетельствуют об унижении их достоинства и дискриминации по признаку пола. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена, передает УНН.
"Действия полиции в Оболонском районном суде Киева по личному досмотру исключительно женщин с целью выявления на их теле надписей свидетельствуют о необоснованном отличном к ним отношении, унижении их достоинства, которые привели к дискриминации женщин по признаку пола", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В УГО заверили, что не давали указаний относительно обысков женщин в Оболонском суде
Как отмечается, в связи с этим было направлено обращение в Главное управление Национальной полиции в Киеве и Оболонское управление полиции Национальной полиции в Киеве о проведении служебного расследования "по факту совершения сотрудниками полиции действий, которые унижают достоинство женщин и являются дискриминационными по признаку пола".
Также в письме выражена просьба обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с сотрудниками полиции о необходимости соблюдения принципа недискриминации в своей работе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко отреагировал на обыски журналисток в Оболонском суде Киева
Напомним, 21 февраля для принятия мер безопасности во время рассмотрения дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева правоохранители проводили дополнительный осмотр женщин, в частности журналисток. Женщин обязывали снимать верхнюю одежду. При этом на пятом этаже, где в зале заседаний №15 рассматривалось дело, некоторых женщин просили пройти с сотрудницами полиции в отдельную комнату, обнажиться и продемонстрировать отсутствие надписей на теле.
При этом мужчин-посетителей правоохранители просили показывать вещи и документы.