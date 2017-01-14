В Олександрії відбувся фестиваль колядок і щедрівок
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 січня. УНН. Вчора в Олександрії у Палаці культури “Світлопільський” відбувся фестиваль колядок і щедрівок. Про це УНН-Центр повідомили в Олександрійській міській раді.
У театралізованому дійстві взяли участь творчі колективи міського Палацу культури, Палацу культури “Світлопільський”, Будинків культури селищ Олександрійського і Пантаївки та учбово-виробничого підприємства “УТОС”.
По завершенню заходу від імені міського голови до присутніх звернувся керуючий справами виконавчого комітету, який подякував аматорським колективам за цікаву концертну програму та вручив їм подяки за участь у фестивалі.