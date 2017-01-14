В Александрии состоялся фестиваль колядок и щедривок
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 14 января. УНН. Вчера в Александрии во Дворце культуры "Светлопольский" состоялся фестиваль колядок и щедривок. Об этом УНН-Центр сообщили в Александрийском городском совете.
По завершению мероприятия от имени городского головы к собравшимся обратился управляющий делами исполнительного комитета, который поблагодарил любительские коллективы за интересную концертную программу и вручил им благодарности за участие в фестивале.