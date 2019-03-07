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В окупованому Сімферополі працівникам заводу не виплатили 3 млн рублів

В окупованому Сімферополі працівникам заводу не виплатили 3 млн рублів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. В окупованому Сімферополі працівникам виноробного заводу не виплатили майже 3 млн рублів. За фактом заборгованості відкрито кримінальну справу. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу прокуратури Криму, передає УНН.

"Останні півроку на підприємстві заробітна плата виплачувалася не в повному обсязі, в результаті чого утворилася заборгованість перед 60 працівниками на суму 2,9 млн рублів. При цьому були грошові кошти керівництвом витрачалися на інші потреби", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі уточнили, що кримінальну справу (частина 2 статті 145 КК РФ) відкрито за матеріалами прокурорської перевірки. Після вимог прокуратури ліквідувати заборгованість майже половину боргу (1,2 млн рублів) співробітникам виплатили.

Як повідомляв УНН, в Кривому Розі гірники трьох шахт вимагають підвищення зарплати.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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