В оккупированном Симферополе работникам завода не выплатили 3 млн рублей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В оккупированном Симферополе работникам винодельческого завода не выплатили почти 3 млн рублей. По факту задолженности возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Крыма, передаёт УНН.
"Последние полгода на предприятии заработная плата выплачивалась не в полном объеме, в результате чего образовалась задолженность перед 60 работниками на сумму 2,9 млн рублей. При этом имевшиеся денежные средства руководством расходовались на иные нужды", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что уголовное дело (часть 2 статьи 145 УК РФ) возбуждено по материалам прокурорской проверки. После требований прокуратуры ликвидировать задолженность почти половину долга (1,2 млн рублей) сотрудникам выплатили.
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