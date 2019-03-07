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В оккупированном Симферополе работникам завода не выплатили 3 млн рублей

В оккупированном Симферополе работникам завода не выплатили 3 млн рублей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. В оккупированном Симферополе работникам винодельческого завода не выплатили почти 3 млн рублей. По факту задолженности возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Крыма, передаёт УНН.

"Последние полгода на предприятии заработная плата выплачивалась не в полном объеме, в результате чего образовалась задолженность перед 60 работниками на сумму 2,9 млн рублей. При этом имевшиеся денежные средства руководством расходовались на иные нужды", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что уголовное дело (часть 2 статьи 145 УК РФ) возбуждено по материалам прокурорской проверки. После требований прокуратуры ликвидировать задолженность почти половину долга (1,2 млн рублей) сотрудникам выплатили.

Как сообщал УНН, в Кривом Роге горняки трех шахт требуют повышения зарплаты.

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