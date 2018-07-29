В окупованому Севастополі також провели мітинг проти російської пенсійної реформи
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. У Камишовій бухті на площі Свободи в Cевастополі 29 липня провели мітинг проти російської пенсійної реформи. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.
Організували протестний захід місцеві ліворадикальні активісти. Севастопольських ліворадикалів підтримала представниця аналогічного руху з російського Санкт-Петербурга Олена Ілларіонова. Вона здивувалася, чому такий важливий мітинг зібрав мало учасників (приблизно 20 осіб). За її словами, в Севастополі люди живуть набагато гірше, ніж у сусідній Росії.
Місцевий активіст Олександр Демидов сказав, що кримчанам “соромно виступати проти російського уряду”, “тому що Росія прийняла після референдуму Крим до себе і врятувала від бандерівців”.
Резолюцію на мітингу не схвалили, активісти поширювали листівки проти російської пенсійної реформи. Учасники запропонували звернутися до Конституційного суду сусідньої Росії з проханням дати оцінку висловлюванням російських політиків і чиновників із питання пенсійної реформи.
Як повідомляв УНН, окупаційна влада у Криму відзвітувала про передачу “Севморзаводу” Росії.