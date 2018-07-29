В оккупированном Севастополе также провели митинг против российской пенсионной реформы

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 35878 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101007 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123100 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130704 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168495 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153117 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140907 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130436 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180823 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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В оккупированном Севастополе также провели митинг против российской пенсионной реформы

В оккупированном Севастополе также провели митинг против российской пенсионной реформы

Киев  •  УНН

 • 11827 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. В Камышовой бухте на площади Свободы в Cевастополь 29 июля провели митинг против российской пенсионной реформы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.

Организовали протестное мероприятие местные леворадикальные активисты. Севастопольских леворадикалов поддержала представительница аналогичного движения с российского Санкт-Петербурга Елена Илларионова. Она удивилась, почему такой важный митинг собрал мало участников (примерно 20 человек). По ее словам, в Севастополе люди живут гораздо хуже, чем в соседней России.

Местный активист Александр Демидов сказал, что крымчанам “стыдно выступать против российского правительства”, “потому что Россия приняла после референдума Крым к себе и спасла от бандеровцев”.

Резолюцию на митинге не одобрили, активисты распространяли листовки против российской пенсионной реформы. Участники предложили обратиться в Конституционный суд соседней России с просьбой дать оценку высказываниям российских политиков и чиновников по вопросу пенсионной реформы.

Как сообщал УНН, оккупационная власть в Крыму отчиталась о передаче “Севморзавода” России.

Украинские Национальные Новости

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