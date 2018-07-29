В оккупированном Севастополе также провели митинг против российской пенсионной реформы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В Камышовой бухте на площади Свободы в Cевастополь 29 июля провели митинг против российской пенсионной реформы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.
Организовали протестное мероприятие местные леворадикальные активисты. Севастопольских леворадикалов поддержала представительница аналогичного движения с российского Санкт-Петербурга Елена Илларионова. Она удивилась, почему такой важный митинг собрал мало участников (примерно 20 человек). По ее словам, в Севастополе люди живут гораздо хуже, чем в соседней России.
Местный активист Александр Демидов сказал, что крымчанам “стыдно выступать против российского правительства”, “потому что Россия приняла после референдума Крым к себе и спасла от бандеровцев”.
Резолюцию на митинге не одобрили, активисты распространяли листовки против российской пенсионной реформы. Участники предложили обратиться в Конституционный суд соседней России с просьбой дать оценку высказываниям российских политиков и чиновников по вопросу пенсионной реформы.
Как сообщал УНН, оккупационная власть в Крыму отчиталась о передаче “Севморзавода” России.