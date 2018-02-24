В окупованому Севастополі на мітингу комуністів молодь одягли в костюми червоноармійців
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У Севастополі 23 лютого місцеві комуністи провели мітинг на честь 100-річчя радянської Червоної Армії. Переодягнені в червоноармійську форму “комсомольці” поклали квіти до меморіалу захисникам Севастополя на площі Нахімова. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.
Керівник міськкому КПРФ Василь Пархоменко заявив на мітингу, що, комуністи бачать “в країні ті чи інші спроби принизити гідність Червоної Армії, образити воїнів Радянської Армії”.
Голова севастопольського Союзу радянських офіцерів Василь Лобов оголосив про плани місцевих “чиновників” встановити в Севастополі “пам’ятник примирення”, і присутні на мітингу ветерани виступили проти встановлення цього пам’ятника. Лобов закликав ветеранів прийти на вибори російського президента, “щоб явка була не меншою ніж на референдумі 14-го року, хоча і так зрозуміло, хто буде президентом”.
Після мітингу провели урочисті збори, на якому виступаючі ветерани назвали “хамським і неприпустимим” ставлення влади до 100-річного ювілею Червоної Армії. Ветеранів обурило те, що Міністерство оборони Росії не виготовило до цього дня ювілейних медалей.
Як повідомляв УНН, Чорноморський флот РФ вирішив відкрити для відвідування кораблі в окупованому Севастополі.