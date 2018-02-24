В оккупированном Севастополе на митинге коммунистов молодежь одели в костюмы красноармейцев

Руководитель горкома КПРФ Василий Пархоменко заявил на митинге, что коммунисты видят “в стране те или иные попытки унизить достоинство Красной Армии, оскорбить воинов Советской Армии”.

Председатель севастопольского Союза советских офицеров Василий Лобов объявил о планах местных “чиновников” установить в Севастополе “памятник примирения”, и присутствующие на митинге ветераны выступили против установки этого памятника. Лобов призвал ветеранов прийти на выборы российского президента, “чтобы явка была не меньше чем на референдуме 14-го года, хотя и так понятно, кто будет президентом”.

После митинга провели торжественное собрание, на котором выступающие ветераны назвали “хамским и недопустимым” отношение власти к 100-летнему юбилею Красной Армии. Ветеранов возмутило то, что Министерство обороны России не изготовило по сей день юбилейных медалей.

Как сообщал УНН, Черноморский флот РФ решил открыть для посещения корабли в оккупированном Севастополе.