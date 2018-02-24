В оккупированном Севастополе на митинге коммунистов молодежь одели в костюмы красноармейцев

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63825 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78139 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80836 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107554 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100437 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104574 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111548 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117092 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122803 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134328 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В оккупированном Севастополе на митинге коммунистов молодежь одели в костюмы красноармейцев

В оккупированном Севастополе на митинге коммунистов молодежь одели в костюмы красноармейцев

Киев  •  УНН

 • 10040 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Севастополь 23 февраля местные коммунисты провели митинг в честь 100-летия советской Красной Армии. Переодетые в красноармейскую форму “комсомольцы” возложили цветы к мемориалу защитникам Севастополя на площади Нахимова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Крим.Реалии”.

Руководитель горкома КПРФ Василий Пархоменко заявил на митинге, что коммунисты видят “в стране те или иные попытки унизить достоинство Красной Армии, оскорбить воинов Советской Армии”.

Председатель севастопольского Союза советских офицеров Василий Лобов объявил о планах местных “чиновников” установить в Севастополе “памятник примирения”, и присутствующие на митинге ветераны выступили против установки этого памятника. Лобов призвал ветеранов прийти на выборы российского президента, “чтобы явка была не меньше чем на референдуме 14-го года, хотя и так понятно, кто будет президентом”.

После митинга провели торжественное собрание, на котором выступающие ветераны назвали “хамским и недопустимым” отношение власти к 100-летнему юбилею Красной Армии. Ветеранов возмутило то, что Министерство обороны России не изготовило по сей день юбилейных медалей.

Как сообщал УНН, Черноморский флот РФ решил открыть для посещения корабли в оккупированном Севастополе.

Украинские Национальные Новости

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