В окупованому Севастополі гучно: Telegram-канали не виключають атаку безпілотників
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. В окупованому Севастополі гучно - пролунало вже понад 10 "бавовн". Telegram-канал "ЧП Севастополь" не виключає, що можлива атака безпілотників, передає УНН.
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"Схоже на атаку безпілотників на місто, дуже голосно зараз у різних районах. Вже понад 10 бавовн у Севастополі... Чекаємо на офіційну інформацію", - повідомив Telegram-канал.
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Згодом Telegram-канал привів "офіційну позицію" окупаційної влади Криму.
"Гучні звуки в місті - це флот проводить на Північному молу тренування розрахунків ППДО, що включають проведення навчальних стрільб. У місті все спокійно", - зазначено у повідомленні.
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