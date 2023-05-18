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В окупованому Севастополі гучно: Telegram-канали не виключають атаку безпілотників

Київ • УНН

 • 768033 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. В окупованому Севастополі гучно - пролунало вже понад 10 "бавовн". Telegram-канал "ЧП Севастополь" не виключає, що можлива атака безпілотників, передає УНН.

Деталі

"Схоже на атаку безпілотників на місто, дуже голосно зараз у різних районах. Вже понад 10 бавовн у Севастополі... Чекаємо на офіційну інформацію", - повідомив Telegram-канал.

Додамо

Згодом Telegram-канал привів "офіційну позицію" окупаційної влади Криму.

"Гучні звуки в місті - це флот проводить на Північному молу тренування розрахунків ППДО, що включають проведення навчальних стрільб. У місті все спокійно", - зазначено у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У рф повідомляють про падіння "Калібру" на території Криму

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