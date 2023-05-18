В оккупированном Севастополе громко: Telegram-каналы не исключают атаку беспилотников

Детали

"Похоже на атаку беспилотников на город, очень громко сейчас в разных районах. Уже более 10 хлопков в Севастополе... Ждем официальной информации", - сообщил Telegram-канал.

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Впоследствии Telegram-канал привел "официальную позицию" оккупационных властей Крыма.

"Громкие звуки в городе - это флот проводит на Северном молу тренировки расчетов ППДО, включающие проведение учебных стрельб. В городе все спокойно", - указано в сообщении.

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