В оккупированном Севастополе громко: Telegram-каналы не исключают атаку беспилотников
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В оккупированном Севастополе громко - прозвучало уже более 10 "хлопков". Telegram-канал "ЧП Севастополь" не исключает, что возможна атака беспилотников, передает УНН.
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"Похоже на атаку беспилотников на город, очень громко сейчас в разных районах. Уже более 10 хлопков в Севастополе... Ждем официальной информации", - сообщил Telegram-канал.
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Впоследствии Telegram-канал привел "официальную позицию" оккупационных властей Крыма.
"Громкие звуки в городе - это флот проводит на Северном молу тренировки расчетов ППДО, включающие проведение учебных стрельб. В городе все спокойно", - указано в сообщении.
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