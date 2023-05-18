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13 марта, 19:26 • 74056 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 116009 просмотра

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В оккупированном Севастополе громко: Telegram-каналы не исключают атаку беспилотников

Киев • УНН

 • 768030 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. В оккупированном Севастополе громко - прозвучало уже более 10 "хлопков". Telegram-канал "ЧП Севастополь" не исключает, что возможна атака беспилотников, передает УНН.

Детали

"Похоже на атаку беспилотников на город, очень громко сейчас в разных районах. Уже более 10 хлопков в Севастополе... Ждем официальной информации", - сообщил Telegram-канал.

Добавим

Впоследствии Telegram-канал привел "официальную позицию" оккупационных властей Крыма.

"Громкие звуки в городе - это флот проводит на Северном молу тренировки расчетов ППДО, включающие проведение учебных стрельб. В городе все спокойно", - указано в сообщении.

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