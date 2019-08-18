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В окупованому Севастополі археологи знайшли приміщення старого храму

В окупованому Севастополі археологи знайшли приміщення старого храму

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Московські й уральські археологи під час розкопок у заповіднику “Херсонес Таврійський” в окупованому Севастополі виявили одне з приміщень стародавнього храму. Про це повідомляє “Радіо Свобода”, передає УНН.

“У перебігу робіт ми виявили одне з приміщень, яке колись, найвірогідніше, належало храму. На північ від храму була площа, де проходили релігійні таїнства, а за цією площею — підсобні приміщення споруди”, — пояснив завідувач відділу “Городище і некрополь” Станіслав Рижов.

Наразі знахідка доступна для огляду відвідувачам музею.

Нагадаємо, Міністерство культури України не має доступу до понад 8,5 тисяч пам’яток культури в Криму у зв’язку із його тимчасовою окупацією.

Українські Національні Новини

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