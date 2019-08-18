В оккупированном Севастополе археологи нашли помещение старого храма

“В ходе работ мы обнаружили одно из помещений, которое когда-то, скорее всего, принадлежало храму. К северу от храма была площадь, где проходили религиозные таинства, а за этой площадью — подсобные помещения сооружения”, — пояснил заведующий отделом “Городище и некрополь” Станислав Рыжов.

Сейчас находка доступна для осмотра посетителям музея.

Напомним, Министерство культуры Украины не имеет доступа к более 8,5 тысячам памятников культуры в Крыму в связи с его временной оккупацией.