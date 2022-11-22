В окупованому Рубіжному досі немає води і світла - ОВА

Цитата



«Рубіжани досі сидять навіть без світла і води. Ті, у кого вціліли вікна, намагаються обігріти приміщення за допомогою газу. Усі інші самостійно шукають можливість відремонтувати дахи та засклити віконні отвори», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначається, у менших прифронтових населених пунктах, що в окупації, ситуація ще гірша. Зокрема, у Новокраснянці поряд із Кремінною відсутні не лише будь-які комунікації, але також продукти харчування.

«Наші військові, своєю чергою, 21 листопада відбили чергові атаки окупантів поблизу Стельмахівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог веде оборону, здійснює обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії. Зокрема, в районах Новоселівського, Стельмахівки, Площанки, Макіївки», - наголошують в ОВА.

Також в ОВА вказали, що українська авіація протягом минулої доби завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України упродовж доби уразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів.

Доповнення

Район Сватового на Луганщині став більш вразливим для російських військ, тому їхнє командування розглядатиме збереження контролю над цим містом як політичний пріоритет, вважають у британській розвідці.