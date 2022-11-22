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В оккупированном Рубежном до сих пор нет воды и света - ОВА

В оккупированном Рубежном до сих пор нет воды и света - ОВА

Киев • УНН

 • 264109 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Во временно оккупированном Рубежном Луганской области местные жители самостоятельно чинят крыши и окна, поврежденные в результате попаданий, в городе до сих пор не восстановлены электро- и водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВА, пишет УНН.

Цитата

«Рубежане до сих пор сидят даже без света и воды. Те, у кого уцелели окна, пытаются обогреть помещение с помощью газа. Все остальные самостоятельно ищут возможность отремонтировать крыши и остеклить оконные отверстия», - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, в меньших прифронтовых населенных пунктах, которые находятся в оккупации, ситуация еще хуже. В частности, в Новокраснянке рядом с Кременной отсутствуют не только какие-либо коммуникации, но и продукты питания.

«Наши военные, в свою очередь, 21 ноября отразили очередные атаки оккупантов близ Стельмаховки. На Купянском и Лиманском направлениях враг ведет оборону, совершает обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии. В частности, в районах Новоселовского, Стельмаховки, Площанки, Макеевки», - отмечают в ОВА.

Также в ОВА указывают, что украинская авиация за прошедшие сутки нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, состав горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию ​​радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

Дополнение

Район Сватового в Луганской области стал более уязвимым для российских войск, поэтому их командование будет рассматривать сохранение контроля над этим городом как политический приоритет, считают в британской разведке.

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