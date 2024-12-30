В окупованому Криму вночі лунали вибухи
Київ • УНН
У селищі Чорноморське окупованого Криму серія вибухів тривала з 4:00 до 7:00 ранку 30 грудня. Місцеві жителі повідомляють про звуки стрілянини, можливі запуски ракет та відключення інтернету.
У селищі Чорноморське, що знаходиться у тимчасово окупованому Криму, прогриміла серія вибухів. Про це пише телеграм-канал "Крымский ветер" з посиланням на повідомлення місцевих жителів, передає УНН.
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Вибухи було чути сьогодні, 30 грудня, з 4:00 до 7:00 ранку. Зокрема, вони пролунали в районі бухти Вузька, куди раніше вже навідувалися українські морські дрони, які атакували катери та кораблі чорноморського флоту рф.
Місцеві також зазначають, що було чути звуки стрілянини й можливі запуски ракет. У цей період у селищі не працював інтернет.
Нагадаємо
Вибух чули у Джанкої та районі. В міноборони рф стверджували про атаку дрона.